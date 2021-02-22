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За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 59 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2749 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 15 человек, выздоровевших за весь период – 31 004 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки. За 20 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19. Правительство Словакии после длительных дебатов приняло решение не продлевать переговоры, касающиеся приобретения российской вакцины «Спутник V».