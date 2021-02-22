В Крыму пообещали вывести сорта киви, граната и фейхоа для выращивания на севере

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В Крымском федеральном университете также разрабатывают «новые технологии защиты сельскохозяйственных растений от вредителей», основанные на «биологическом воздействии на насекомых».

Крымский федеральный университет создает научный центр для работы с субтропическими растениями, результаты исследований и наработки по этому направлению могут оказаться востребованы в будущем в других регионах из-за изменения климата. Среди культур, которые крымские ученые будут адаптировать для выращивания в России, олива, гранат, киви и фейхоа, сообщили ТАСС в вузе.

«Центр селекции субтропических культур, на создание которого вуз выиграл грант, - это задел на долгосрочную перспективу. Изменения климата требуют, чтобы у России были ученые и компетенции по данным направлениям», - рассказал ректор Андрей Фалалеев.

Ректор КФУ добавил, что также в пригороде Симферополя вуз создает новый научный центр, где будут разрабатывать технологии для высокопроизводительного сельского хозяйства. С растениями будут работать в том числе генетики, изменяя их для улучшения характеристик и приспособления к новым районам выращивания. Кроме того, вуз уделяет внимание новым технологиям работы аграрных предприятий: цифровизации, внедрению искусственный интеллект климатонезависимым технологиям - «все вместе дает тот новый тип промышленности, который называют экономикой знаний».

Проректор КФУ по внешним связям Михаил Сергеев пояснил ТАСС, что создание центра субтропических культур актуально, так как все чаще возникают сложности с выращиванием традиционных садовых культур - например, яблок.

«Даже у нас в Крыму мы видим, что происходит с климатом: зимой то плюс 15 , то минус 20, плюс засушливость. Все это может привести к тому, что бизнес станет нерентабельным, вырастет цена на продукцию для потребителей», - рассказал Сергеев.

В этой ситуации, считают в КФУ, экономически привлекательными станут культуры, которые ранее российские производители считали экзотическими. Опыт успешного районирования сельхозрастений у специалистов вуза уже есть - сейчас они занимаются селекцией и адаптацией оливы для районов, более северных, чем ее обычный ареал. Среди культур, которыми займутся специалисты нового научного центра, также инжир, киви, гранат и фейхоа.

«Вспомните, еще несколько лет назад казалось невозможным иметь землянику и другие ягоды собственного производства зимой, а сейчас они есть на рынке. Но вывести сорт - это еще не все. Надо понимать, как его быстро и качественно размножить, надо получить посадочный материал в объемах, достаточных, чтобы удовлетворить спрос сельхозпроизводителей», - отметил проректор.

Он уточнил, что для реализации проектов будут использовать обе сельхозплощадки КФУ - полигон под Симферополем и базу в поселке Форос в субтропической зоне на Южном берегу Крыма. В ближайшем будущем в Форосе вуз на свои средства намерен возвести жилье для специалистов, которые будут проводить долгосрочные исследования. Также КФУ рассчитывает на помощь федерального бюджета, чтобы построить лабораторный корпус и еще одно жилое здание для работников, а также оборудовать участок с возможностью регулировать на нем климатические условия.

«На этой площадке мы будем не только вести научные изыскания, но и готовить уникальных специалистов - субтропические культуры могут быть интересны не только для России, но и для стран, находящихся в такой климатической зоне. Профессионалов в этой сфере не так много, и возможность обучить здесь своих специалистов, как мы рассчитываем, будет востребована и за рубежом», - добавил Сергеев.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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