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Общество

В Крыму на 1000 мужчин приходится 1170 женщин

14:38 понедельник, 22 февраля 2021
В Крыму на 1000 мужчин приходится 1170 женщин

фото © rambker.ru

В Республике Крым проживает более 880 тысяч мужчин, что составляет 46% населения. Численность мужчин на 14,5% меньше, чем численность женщин. На 1000 мужчин приходится 1170 женщин.

Об этом сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

Больше всего мужчин проживают в Белогорском муниципальном районе – 48%, меньше всего — в городском округе Саки – 44%. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 67,7 лет, что на 10 лет меньше, чем у женщин.

В ходе выборочного обследования состояния здоровья населения выяснилось, что 21% представителей сильного пола занимаются физкультурой и спортом. 60% крымских мужчин заверили, что не курят.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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