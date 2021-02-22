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Происшествия

В Евпатории водитель джипа снес забор и въехал в здание

14:54 понедельник, 22 февраля 2021
Евпатория

На улице Интернациональной в Евпатории водитель джипа стал виновников дорожно-транспортного происшествия.

«Этот инцидент произошел вчера на улице Интернациональная (Евпатория). Водитель джипа снес забор и въехал в здание (агентство недвижимости)», — написала Виктория Марченко в Instagram.

Пользовательница соцсети отметила, что при аварии никто не пострадал.

В результате снежной недели на дорогах и тротуарах Крыма местами образовалась гололедица. МЧС предупреждает водителей о повышенном риске аварий и призывает быть внимательнее. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни на полуостров вернется тепло.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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