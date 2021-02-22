Севастопольцев приглашают пробежаться на вершину Куш-Кая

Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя совместно с управлением по делам молодежи и спорта приглашают в субботу 27 февраля принять участие в соревнованиях на Кубок города по скайраннингу.

Как пояснила «Севастопольской газете» тренер городской Федерации альпинизма и скалолазания Екатерина Леонтьева, скайраннинг – это горный бег на скорость и отдельная составляющая спортивной дисциплины «Альпинизм».

Соревнования традиционно стартуют прямо от кромки воды на пляже «Таврида» в Батилимане. Далее участники по максимально крутой тропе бегут на вершину горы Куш-Кая, высота которой – 665 метров.

Протяженность самой дистанции небольшая – чуть больше трех километров, однако трасса отличается значительной крутизной.

— Соревнования на данной дистанции проводятся уже четвертый год. Но прежде мы проводили только чемпионат Севастополя, который в этом году намечен на конец ноября – начало декабря. Чемпионат же на кубок Севастополя мы решили провести, как дополнительный старт, – рассказала Леонтьева.

В числе претендентов на предстоящую победу – спортсмены, которые входят в состав сборной Севастополя по альпинизму. Совсем недавно они выезжали на чемпионат России в Красноярск и хорошо себя там показали. Так, Мария Вассерман заняла девятое, а Игорь Ткачев – пятнадцатое место.

В состав сборной команды Севастополя также входит Павел Роганов, который, правда, на этих соревнованиях выступит не в качестве участника, а в роли организатора и постановщика трассы.

К участию в забеге 27 февраля приглашают всех, кто любит горный бег, чувствует в себе силы и достиг 16-летнего возраста.

Начало регистрации около пляжа «Таврида» в 9.00, старт соревнований – в 10.00.

Для предварительной регистарции предлагается до 25 февраля отправить электронное письмо или позвонить по телефонам организаторов: Буракова А.В., тел +7(978) 849-10-24, электронный адрес anna_frienda@list.ru, Леонтьева Е.А., тел.+7(978) 776-52-53, электронный адрес beshtekne@mail.ru.

Желающие принять участие в соревнованиях при регистрации должны обязательно предоставить паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом.

Все участники, кроме членов Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, вносят регистрационный взнос в размере 300 рублей. Соревнования обеспечиваются медиками и горноспасателями Центра гражданской защиты Севастополя.

Екатерина Леонтьева также сообщила, что в предыдущем таком же забеге, состоявшемся в ноябре 2020 года, приняли участие 17 человек. Победил Игорь Ткачев, с результатом 28 минут 44 секунды.

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