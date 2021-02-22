Севастопольские госучреждения систематически не платят подрядчикам

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В 2020 году в результате принятых мер прокурорского реагирования государственными заказчиками перед субъектами хозяйствования погашена задолженность по исполненным региональным государственным контрактам на общую сумму более 353 млн. рублей.

Об этом сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.

Так, по результатам рассмотрения представления прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» погашена задолженность перед 7 подрядчиками на сумму 57,1 млн. рублей за проведение проектно-изыскательских работ.

Должностными лицами ГБУЗ г. Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» своевременно не оплачена задолженность в размере 32,2 млн рублей по трем исполненным государственным контрактам на поставку медицинского оборудования, оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и ведение авторского надзора.

По данному факту прокуратурой Гагаринского района города Севастополя в отношении должностных лиц заказчика возбуждены 3 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 90 тыс. рублей.

Всего за нарушения сроков оплаты исполненных государственных контрактов к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, в 2020 году привлечено 21 должностное лицо государственных заказчиков в виде штрафов на общую сумму 630 тыс. рублей.

Прокуратура города принимает меры, направленные на взыскание штрафных санкций и пени за несвоевременную оплату исполненных государственных контрактов с должностных лиц органов власти и бюджетных учреждений.

Так, прокурорами Гагаринского и Балаклавского районов г. Севастополя предъявлены исковые заявления о взыскании в порядке регресса с бывшего руководителя ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и руководителя государственного бюджетного дошкольного учреждения сумм штрафных санкций и судебных расходов в размере более 90 тыс. рублей.

Также по результатам рассмотрения представления прокуратуры города Департаментом здравоохранения Севастополя предъявлены 2 исковых заявления в порядке регресса о взыскании с бывших руководителей департамента сумм штрафных санкций, судебных расходов и государственной пошлины в размере 238 тыс. рублей.

Вопрос соблюдения прав предпринимателей находится в прокуратуре города Севастополя на постоянном контроле.

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