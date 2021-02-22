Россия проведет в Крыму масштабные учения воздушно-десантных войск

фото © ru.m.wikipedia.org

Минобороны РФ проведет масштабные учения воздушно-десантных войск в Крыму. Мероприятия запланированы на март, сообщили в министерстве.

«В середине марта на полигоне «Опук» в Крыму, под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого пройдет командно-штабное учение с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время учений десантники будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Кроме того, им предстоит захватить объекты условного противника и удерживать их до прибытия основных сил соединения.

Также десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей ЧФ РФ и оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника.

Вторые учения десантников пройдут на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области. Это будут полковые тактические учения гвардейского парашютно-десантного полка из Тулы. Руководить учениями будет командир Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Евгений Тонких.

Десантники отработают захват элементов аэродрома условного противника и его удержание. Личный состав и техника будут десантироваться с самолетов, а после направятся на полигон для выполнения задач по организации и ведению оборонительного боя.

По сообщению ведомства, в учениях будет задействовано более трех тысяч военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении. Испытания системы предупреждения о ракетном нападении завершились в РФ в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Черноморский флот усилил меры безопасности кораблей. Черноморский флот принял дополнительные меры для обеспечения безопасности стоянки кораблей из-за непогоды в Крыму.

Российские военные стреляли из танков под Симферополем. Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота России провели стрельбы в рамках боевой подготовки на полигоне Ангарский под Симферополем.

В Севастополе экс-матрос получил срок через 20 лет после дезертирства. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы бывшего матроса-призывника, который более 20 лет назад организовал кражу пистолетов и сбежал из части.