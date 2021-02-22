Роспотребнадзор проверил продукты в Крыму

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За прошедший год в Крыму сняли с реализации 589 партий пищевых продуктов общим весом более четырех тонн.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила главный специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблялимова.

Гостья эфира отметила, что в 2020 году крымское подразделение Роспотребнадзора проводило выездные проверки торговых сетей и складов готовой продукции только в исключительных случаях: по обращениям граждан и на основании приказов республиканского правительства и Правительства РФ.

«В результате этих мероприятий с реализации было снято 589 партий пищевых продуктов общим весом 4147 кг. Составлено 347 протоколов на общую сумму более 4 млн рублей», – сообщила она.

В основном причинами этому было отсутствие сопроводительных документов на товары, нарушение маркировки, несоответствие товарного вида, отсутствие полной и достоверной информации о продукте и несоответствие пищевой продукции по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В 2020 году Роспотребнадзор исследовал более 17 тысяч проб продукции. Из них на физико-химические показатели 1707 проб. Нестандартных или не отвечающих требованиям выявлено 4,4%. На первом месте расфасованная в емкости вода, на втором – молочная продукция, на третьем – рыба.

На санитарно-химические показатели исследована 2331 проба, нестандартной признана 31 из них. В этой группе большая часть несоответствий – повышенное содержание нитратов в плодоовощной продукции. При этом генетически модифицированных организмов (ГМО) обнаружено не было.

На микробиологические показатели были исследованы 13029 проб, из них 319 – нестандартные. На первом месте – готовые кулинарные изделия, на втором – мясо и мясные продукты, на третьем – вода, расфасованная в емкости.

Главный специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю сообщила, что ведомство ведет учет уведомлений о несоответствии продукции с указанием производителя и информация о таком товаре представлена на сайте ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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