Реконструировать Исторический бульвар в Севастополе придется заново

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В ноябре прошлого года был заключен новый контракт на «доделку» застывшего в разрушительном ремонте Исторического бульвара в Севастополе, однако новый подрядчик — ООО «Равелин» — на объект до сих пор не вышел.

Как выяснилось, новый подрядчик начал с того, что заказал экспертизу проекта, по которому работал предшественник, — ныне находящееся под следствием ООО «Меандр». Сам проект был изготовлен АО «Ренессанс-Реставрация».

Экспертизу заказали в уважаемой и специализирующейся на культурном наследии организации — Росгосэкспертизе. Предварительные итоги оказались предсказуемо неутешительными. О них журналистам рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Александр Барков.

Во-первых, выяснилось, что имеющиеся инженерные коммуникации не могут стыковаться с городской системой. К примеру, крайние точки системы водного дренажа находятся на площади Ушакова, но Водоканал не дает технических условий на прием там сточных вод.

Во-вторых, в проекте не учтены 14 объектов культурного наследия, начиная с памятника Тотлебену. Это важно, ведь помимо реставрации им нужны специальная подсветка и «стыковка» с остальной территорией, которая должна быть соответствующим образом благоустроена.

Третьей проблемой называется отсутствие входных групп и с площади Ушакова, и с 4-й Бастионной.

Предварительный вывод экспертизы — необходимо существенно доработать и переработать имеющийся проект. Разумеется, это еще больше сдвинет дату открытия бульвара.

Александр Барков подчеркнул, что это позиция подрядчика. Что касается музея, его решение будет сформировано совместно со специально созданной на Совете содействия рабочей группой и приглашенными ею севастопольскими экспертами.

«Мы должны будем вместе оценить, насколько объективны и справедливы эти замечания и требования по допроектированию», — заявил Барков.

Если заключение экспертизы поддержат, то переработать план реконструкции музей предлагает с учетом другого, нереализованного проекта Исторического бульвара. Он был создан в Ленинграде в 1951 году и обнаружен в архивах практически полностью. Архитектурные решения 50-х годов являются гордостью страны, и «самое лучшее — обращение к тому, что создавалось в те периоды», отметил директор музея-заповедника.

Некоторые идеи проекта 1951 года — например, торжественную лестницу, ведущую к памятнику Тотлебену от Исторического бульвара, — уже не реализовать, но можно использовать его решения для входных групп и киосков, а также идею восстановления исторической беседки «Грибок». Отметим, что в 2018 году сообщалось о восстановлении знаменитого «Грибка», но в проект реконструкции он, как оказалось, не вошел.

«Если мы убедимся в объективной необходимости допроектирования входных зон, будем настаивать, чтобы определенные решения, запроектированные в 1951 году, были воплощены. Особенно там, где они отсутствуют вообще», — сообщил Барков.

Настаивать в этом случае придется в диалоге с Министерством строительства , в юрисдикцию которого переведен строительный департамент Минкульта. Именно он являлся заказчиком работ и распорядителем средств по реконструкции Исторического бульвара.

То, что сам музей не является участником договора между заказчиком и подрядчиком, вызывает обеспокоенность дирекции музея, отметил Александр Барков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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