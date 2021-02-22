Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 февраля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 февраля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (изморозь), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 90 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 74 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью около 1 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 73 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 78 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью около 1 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 79 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 6, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 87 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около -1 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 70 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер западный 3 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 78 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 2, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.
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