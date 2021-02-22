После таяния снега в Керчи забилась ливневая канализация

Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему мощным потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.

«В Керчи после прошедшего снегопада, по оценке специалистов, нагрузка на систему ливневой канализации в 2 раза превысила нормативную», – отметил он.

По информации Бороздина, наиболее забиты мусором оказались ливневки, расположенные на магистральных улицах города: Кирова, Самойленко, Пролетарской, Карла Маркса, Козлова, Ленина.

Как утверждают власти, работа по прочистке ливневой системы будет усилена.

В Крыму с вечера 18 февраля шел сильный снегопад, что осложнило ситуацию на дорогах полуострова и заблокировало проезд по Керченскому мосту. 20 февраля движение по мосту было восстановлено.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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