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Происшествия

Полицейские в Крыму спасли пожилую женщину от ее сына с ножом

18:02 понедельник, 22 февраля 2021

Пожилой крымчанке угрожал ножом собственный сын.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали полицейские, 79-летняя жительница села Долинка Красноперекопского района сообщила в полицию о том, что сын угрожает ей расправой. Правоохранителям удалось пресечь действия злоумышленника.

«Выяснилось, что 43-летний мужчина в порыве гнева схватился за нож, которым замахивался в сторону матери. Вину в совершении преступления он полностью признал. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Кроме того, с мужчиной провели профилактическую беседу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Феодосийцу грозит семь лет тюрьмы за ограбление матери бывшей девушки. В Феодосии задержали грабителя, похитившего у местной жительницы мобильный телефон и кошелек.

Крымчанин пойдет под суд за убийство инвалида. Житель Кировского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

В Севастополе мужчина задушил и закопал грозившую разводом спящую жену. В Севастополе мужчина признался в убийстве собственной жены.

Осужденный на 20 лет колонии керчанин получил прибавку к сроку. Суд присяжных признал ранее приговоренного к 20 годам колонии керчанина виновным в неуважении к суду и угрозе убийством, которую он высказывал в адрес прокурора.

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