Происшествия
Полицейские в Крыму спасли пожилую женщину от ее сына с ножом
Пожилой крымчанке угрожал ножом собственный сын.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как рассказали полицейские, 79-летняя жительница села Долинка Красноперекопского района сообщила в полицию о том, что сын угрожает ей расправой. Правоохранителям удалось пресечь действия злоумышленника.
«Выяснилось, что 43-летний мужчина в порыве гнева схватился за нож, которым замахивался в сторону матери. Вину в совершении преступления он полностью признал. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.
В отношении крымчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Кроме того, с мужчиной провели профилактическую беседу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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