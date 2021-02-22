Полицейские в Крыму спасли пожилую женщину от ее сына с ножом

Пожилой крымчанке угрожал ножом собственный сын.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали полицейские, 79-летняя жительница села Долинка Красноперекопского района сообщила в полицию о том, что сын угрожает ей расправой. Правоохранителям удалось пресечь действия злоумышленника.

«Выяснилось, что 43-летний мужчина в порыве гнева схватился за нож, которым замахивался в сторону матери. Вину в совершении преступления он полностью признал. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Кроме того, с мужчиной провели профилактическую беседу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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