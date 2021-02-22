«На кону - здоровье наших детей»: жители Ялты протестуют против опреснения морской воды

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В Ялте активисты собирают подписи против строительства в городе установки по опреснению морской воды, инициированного властями.

Местные жители опасаются, что такая вода будет опасной для здоровья, и намерены просить защиты у президента России Владимира Путина.

Сбор подписей против опреснения воды в Ялте начался несколько дней назад. Активисты в соцсетях призывают горожан не оставаться в стороне. В городе распространяют подписные листы против строительства опреснительной установки.

Подписной лист против строительства установки по опреснению морской воды корреспондент Крым.Реалии обнаружил в одном из магазинов Ялты: «Сбор подписей под обращением об обеспечении бесперебойной подачей водоснабжения жителей Крыма/Ялты и исключении строительства опреснительных установок в Крыму, в частности, в Ялте».

Подписи в этом листе пронумерованы, порядковые номера превышает сотню. Эти подписные листы лежат рядом с кассой в продуктовом магазине Ялты, они доступны для всех желающих оставить свою подпись.

Активисты утверждают, что поддержать их инициативу можно в девяти различных общественных местах Ялты.

«Начинаем сбор подписей? против опреснителей? в Ялте и за бесперебойную подачу ялтинскоий чистой? горной? воды, а также возврат в госсобственность всех источников воды (включая проданную насосную в Массандре) и наших водохранилищ!!! Прошу всех, кому не безразлично будущее нашего города, активизироваться, сообщать и поднимать всех своих знакомых. На кону – наше здоровье и здоровье наших детеи?», – объявил администратор группы «Активная гражданская позиция ялтинцев» в Facebook Максим Самойлов.

Сколько всего человек подписались под призывом, активисты пока сказать не могут. По их словам, процесс сбора подписей проходит на разных площадках и еще не завершен. Участники инициативной группы уверены, что от этого зависят их здоровье и безопасность.

«Опреснять воду в Ялте планируют методом обратного осмоса. Во всем мире вода, добытая по этой технологии, используется как техническая. А нам власти прислали ответ на наш запрос о том, что в Ялте ее могут использовать и как питьевую воду. Хотя известно, что она может приводить к онкологическим заболеваниям. Изучив законодательство России, мы не увидели вариантов, как противостоять тому, чтобы нам эту воду не подключали (к городским водопроводным сетям). Именно поэтому мы собираем подписи против строительства опреснительного завода», – пояснила Крым.Реалии участница инициативной группы, жительница Кореиза Татьяна Сомова.

По ее словам, сбор подписей продлится до конца февраля, после чего все они будут направлены президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства опреснительного завода в Ялте.

«Все подписи мы перешлем президенту и будем ждать, что нам ответят. Мы рассчитываем, что решение о строительстве завода исключат, расширят имеющие водохранилища, построят новые водоемы, отремонтируют утечки сетей, проведут инвентаризацию имеющихся источников воды. Строительство завода мало того, что дорогостоящее, для него еще нужна будет электростанция дополнительная, потому что мощности требуются большие, а в Ялте сети изношены. И непонятно, из чего вообще исходят власти, когда говорят об этом строительстве. Непонятно, зачем опреснительный завод нужен в Ялте, которая и так насыщена горными водами», – говорит Татьяна Сомова.

Активисты в своих публичных заявлениях не подтверждают документальными свидетельствами заявления об опасности употребления опресненной морской воды.

Опасения активистов строятся на информации Министерства ЖКХ правительства Крыма, которую они получили в феврале в ответ на свой запрос. В документе говорится, что в крымском Совмине рассматривают возможность морской воды, опресненной по технологии обратного осмоса, в том числе и для питьевых нужд.

«В соответствии с поручением правительства России Советом министров Крыма прорабатывается вопрос строительства сооружений по опреснению морской воды на территории Ялты с целью восполнения дефицита питьевой воды. Проведена работа с рядом компетентных организаций по выполнению укрупненного расчета строительства сооружений опреснительной станции производительностью 20 тысяч кубометров в сутки с получением питьевой воды», – говорится в документе за подписью первого замминистра Стэллы Демидюк, обнародованном активистами в соцсетях.

В министерстве также утверждают, что строительство сооружений по опреснению морской воды в Ялте одобрено российским правительством.

«Протоколом совещания у заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, состоявшемся 20 января 2021 года, была отмечена целесообразность строительства сооружений по опреснению морской воды в Ялте. Это мероприятие предложено к включению в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма до 2024 года», – сообщают в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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