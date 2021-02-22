Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +3
море +10

Власть

Крым провалил цифровизацию здравоохранения

15:50 понедельник, 22 февраля 2021
Крым провалил цифровизацию здравоохранения

фото © www.smolnews.ru

Крым оказался в числе худших регионов России по цифровизации здравоохранения.

Первый рейтинг «цифровой зрелости» субъектов Федарации в сфере медицины представили на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В основу были полжены результаты 2020 года: оценивались «цифровая» оснащенность медиков, объем предоставления электронных услуг, внедрение информационных систем и телемедицины. В числе самых худших назвали Ростовскую область, Ставропольский край и Крым.

«Результаты рейтинга, пригрозил Чернышенко, лягут на стол губернаторам, чтобы они принимали кадровые решения», – пишет telegram-канал «Акценты». И добавляет, что в РК провалили цифровизацию не только в здравоохранении: по итогам 2020 года республику назвали абсолютным аутсайдером рейтинга регионов по оказанию госуслуг в цифровом формате.

В целом, в рейтинге цифровизации власти в России на первом месте оказалась Москва, набравшая почти 88 баллов из 100. Крым с результатом 6,39 балла занял последнюю, 85-ую, строчку.

В соседнем Севастополе дела гораздо лучше – 45,86 балла и 37 место.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.

В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом. За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу. Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время.

COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.

Власть
Блогер: Крым живет в «кремлевской матрице» и катится в пропасть

Блогер: Крым живет в «кремлевской матрице» и катится в пропасть

По мнению Александра Горного, «в России мало кто понимает, что происходит, и куда мы все движемся».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое

В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Ученые доказали преимущество ношения очков в условиях распространения COVID-19

Ученые доказали преимущество ношения очков в условиях распространения COVID-19

Очки препятствуют распространению коронавируса.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации