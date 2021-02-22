Крым провалил цифровизацию здравоохранения

фото © www.smolnews.ru

Крым оказался в числе худших регионов России по цифровизации здравоохранения.

Первый рейтинг «цифровой зрелости» субъектов Федарации в сфере медицины представили на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В основу были полжены результаты 2020 года: оценивались «цифровая» оснащенность медиков, объем предоставления электронных услуг, внедрение информационных систем и телемедицины. В числе самых худших назвали Ростовскую область, Ставропольский край и Крым.

«Результаты рейтинга, пригрозил Чернышенко, лягут на стол губернаторам, чтобы они принимали кадровые решения», – пишет telegram-канал «Акценты». И добавляет, что в РК провалили цифровизацию не только в здравоохранении: по итогам 2020 года республику назвали абсолютным аутсайдером рейтинга регионов по оказанию госуслуг в цифровом формате.

В целом, в рейтинге цифровизации власти в России на первом месте оказалась Москва, набравшая почти 88 баллов из 100. Крым с результатом 6,39 балла занял последнюю, 85-ую, строчку.

В соседнем Севастополе дела гораздо лучше – 45,86 балла и 37 место.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.

В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом. За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу. Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время.

COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.