Какой сегодня праздник 22 февраля

фото © pixabay.com

Сегодня, 22 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Апокриес (Масленица) в Греции

Фото mashapasha.com

Каждый год в феврале в Греции проходит трехнедельный карнавал — Греческая масленица! Свое название — «апокриес» — праздник берет от названия сезона, в который у крестьян заканчивалось мясо: «апо креас» — «без мяса».

Апокриес — это традиция греческой глубинки. Традиционно народные карнавалы проводят в разных районах Греции, где сохранились или были восстановлены древние традиции наряжаться. Так, например, в городах Патра, Ксанти, Серрес, Наусе, Гревена, Фивы, на острове Хиос все содрогается от карнавальных шествий и гуляний. В этих районах сумели сохранить местные обычаи и обряды. В Спарте, Ханти, Кефалинии и других городах проводится парад колесниц и шествия в карнавальных костюмах.

В наши дни карнавал похож на все другие карнавалы. Люди выходят на улицу с хлопушками, серпантином, в масках. Дети и молодежь одеты в разные костюмы, которые продают и дают напрокат на каждом углу. А в старые времена, когда люди еще не путешествовали так много и так далеко и жили каждый в своей деревеньке, празднества носили более народный характер. В эти дни мужчины переодевались в женщин, а женщины — в мужчин. Дети жгли большие костры на дорогах. Ряженые обходили все кварталы города, танцуя и держась за руки.

Международный день поддержки жертв преступлений

Фото 0569.com.ua

Ежегодно 22 февраля во многих странах мира неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений — как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений» (Victim's Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime).

В Международный день поддержки жертв преступлений в разных странах проводятся образовательные мероприятия, общественные акции, «горячие линии», конференции, сбор средств в поддержку жертв преступлений, инициированные, в основном, правозащитными и общественными организациями с привлечением представителей властных и правозащитных структур. Также распространена практика принятия законов в пользу потерпевших именно в этот день.

Лаптев день (День Панкратия)

22 февраля церковь отмечает день Никофора, Панкрата и Валентины-капельницы, а в народе он известен, как Лаптев день. Сегодня нужно много работать, чтобы в году был достаток. Приметы на 22 февраля почитаются людьми.

Также сегодня, 22 февраля, отмечают такие праздники:

- День памяти священномученика Панкратия Тавроменийского

- День работника землеустройства, геодезии и картографии Кыргызстана

- День Джорджа Вашингтона в США

- День приманивания хорошего настроения

- Всемирный день размышлений (World Thinking Day)

- День основателей движения скаутов (B-P Day)

- День кошки в Японии

- День прогулки с собакой (National Walking the Dog Day) в США

- День коктейля «Маргарита» (National Margarita Day) в США

- День единства в Египте

- День Такэсимы в Японии

- День независимости Сент-Люсии

- День дикой природы (National Wildlife Day) в США

Сегодня именины празднуют: Петр, Маркелл, Никифор, Геннадий, Изабелла, Иннокентий, Панкрат, Филагрий.

Что происходило 22 февраля в прошлые годы

1630 - английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец Кводекуайн.

1878 - в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Петра Чайковского.

1920 - в Калифорнии впервые устроены бега собак за механическим зайцем.

1930 - в английском городке Мэнсфилд прошел первый футбольный матч при электрическом освещении.

1935 - самолетам запрещено пролетать над резиденцией президента СШАБелым домом.

1944 - советские войска освободили от нацистов Кривой Рог.

1945 - Совнарком СССР принял решение о строительстве метро в Киеве.

1946 - Доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин.

1983 - американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд).

1992 - личный состав батальона морской пехоты Черноморского флота (командирмайор Виталий Рожманов) принес присягу на верность Украине.

1992 - вышел дебютный альбом британской группы Radiohead «Pablo Honey».

1997 - песня «Don't Speak» группы No Doubt возглавила чарт и вывела малоизвестную до того момента группу в суперзвезды.

2000 - отменено положение о смертной казни в Украине.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 февраля. Какие праздники будут завтра?

