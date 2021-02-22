ФЦП для Крыма и Севастополя продлили до 2025 года

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Правительство России продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2025 года.

Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Вместе с увеличением срока действия ФЦП выросла и ее стоимость: финансирование увеличено на 122 миллиарда рублей. Таким образом, объем средств, направленных на развитие Крыма и Севастополя до 2025 года, превышает 620 миллиардов рублей.

На эти средства в регионах будет реализовано более 550 объектов, отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В их числе – объекты комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкция и строительство подъездов от автомобильной дороги «Таврида» к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении», - перечислил он.

Кроме этого в регионах планируется уже в 2021 году завершить ряд важных инфраструктурных проектов. Среди них Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы, строительство водовода в пгт Орджоникидзе, строительство и реконструкция трассы Симферополь – Евпатория – Мирный.

Однако, по словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, одной из основных причин корректировки ФЦП и продления ее действия еще на год (в предыдущей редакции ФЦП действовала до 2024 года – ред.) стало именно включение в программу объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя.

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» реализуется на полуострове с 2015 года. За это время программу продлевали несколько раз. Как ранее заявлял замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, после продления сроков ФЦП до 2025 года общий объем финансирования программы увеличится до 1,37 триллиона рублей. При этом только в 2021 году на полуострове планируется ввести в эксплуатацию около 150 объектов – это более чем в два раза больше показателей 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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