Блогер: Крым живет в «кремлевской матрице» и катится в пропасть

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По мнению Александра Горного, «в России мало кто понимает, что происходит, и куда мы все движемся».

«Складывается впечатление, что в РФ никто не понимает, что происходит, и куда мы все движемся. Люди живут в «кремлевской матрице» и многие люди не могут с уверенностью уже сказать, существует ли Путин на самом деле».

Такое мнение в статье для «Эха Москвы» выразил блогер Александр Горный.

По мнению Горного, «если бы Кремль организовал полет на Марс, люди в стране бы бы не могли отлипнуть от экранов, забыв про все политические дрязги. Однако, по его словам, Рогозин лишь улыбается над американцами и корчит им физиономии с Марса при помощи фотошопа».

Блогер пишет, что «депутаты Госдумы от Крыма за последние пять лет «срубили» денег, но ничем не запомнились, кроме странных заявлений Поклонской».

Александр Горный отметил, что «Россия сделала очень много для крымчан, но скотское отношение к региону сохранилось. Ситуация, в которой Крым жил при Украине, с ненавистными заборами и шалманами, только усугубилась, потому что в России больше денег».

По мнению блогера, «нельзя сказать, зачем уничтожают и разрушают Крым. Порадовали лишь обильные снегопады, которые дают шанс на пополнение запасов воды».

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