Власть
Бахчисарай обещают превратить в красивый город
Власти заявили о масштабном благоустройстве и поделились 3D-визуализацией проекта.
В Бахчисарае в 2021 году обещают масштабное благоустройство. Местные власти делятся 3D-визуализацией проекта.
Как рассказал глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов, капремонт в сквере «Севастопольских курсантов» приятно удивит жителей обустроенными дорожками для велосипедов и самокатов, парковкой, новыми детской и спортивной площадками, озеленением с поливом.
Всего в текущем году в городе планируют отремонтировать две общественные и четыре дворовые территории.
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