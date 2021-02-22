Бахчисарай обещают превратить в красивый город

Власти заявили о масштабном благоустройстве и поделились 3D-визуализацией проекта.

В Бахчисарае в 2021 году обещают масштабное благоустройство. Местные власти делятся 3D-визуализацией проекта.

Как рассказал глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов, капремонт в сквере «Севастопольских курсантов» приятно удивит жителей обустроенными дорожками для велосипедов и самокатов, парковкой, новыми детской и спортивной площадками, озеленением с поливом.

Всего в текущем году в городе планируют отремонтировать две общественные и четыре дворовые территории.

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