Санкции
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Австрия объяснила участие своих архитекторов в стройке в Крыму
фото © Coop Himmelblau
Австрийское архитектурное бюро строит оперу в Крыму по инициативе Путина.
«Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций, и добросовестно относится к ее реализации», - заявили в австрийском МИД, комментируя ситуацию вокруг участия архитектурного бюро Coop Himmelblau в проекте в Крыму.
В то же время, во внешнеполитическом ведомстве Австрии отметили, что «факт аннексии признается или не признается только государствами», а действия частных компаний никоим образом не следует рассматривать как якобы нарушения соответствующей политики непризнания:
«Действия частных компаний не является государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять «нарушения» политики непризнания», - заявили в австрийском МИД.
Также, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС «запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом».
«В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие нормы санкций», - добавили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.
В конце прошлого года руководитель венского архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прикс подтвердил в комментарии австрийском информагентству АPA факт участия его бюро в двух проектах в России: строительстве музейно-театрального комплекса в Кемерове и сооружения оперы в Севастополе.
С инициативой строительства четырех культурно-образовательных комплексов - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе - выступил в 2018 году президент РФ Владимир Путин.
Строительством, которое оценено в 120 млрд рублей, занимается специально созданный для этого фонд Национальное культурное наследие. Деньги на строительство идут из государственной холдинговой компании Роснефтегаз, которая владеет пакетами Роснефти и Газпрома.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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