Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое ● В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом ● COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое ● Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки
COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900
Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Эту информацию распространил минздрав Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 900.
На территории Республики Крым за сутки выявили 86 случаев коронавируса. За весь период пандемии – 35316 случаев.
Выздоровели за сутки в Крыму 15 человек. Выздоровевших за весь период – 31 004 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом. За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу. Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время.
COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.
Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом
За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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