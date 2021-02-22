COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900

Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Эту информацию распространил минздрав Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 900.

На территории Республики Крым за сутки выявили 86 случаев коронавируса. За весь период пандемии – 35316 случаев.

Выздоровели за сутки в Крыму 15 человек. Выздоровевших за весь период – 31 004 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом. За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу. Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время.

COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.

Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.