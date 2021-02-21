Власти Ялты приостановили выдачу разрешений на снос зеленых насаждений

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Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений в Ялте приостановлена. Соответствующее постановление подписала глава администрации города Янина Павленко.

«Департаменту муниципального контроля администрации приостановить выдачу разрешений на снос зеленых насаждений до утверждения Ялтинским городским советом нового нормативного правового акта, регулирующего правоотношения в сфере содержания, использования, воспроизводства и охраны зеленых насаждений и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на удаление (снос) зеленых насаждений, кроме аварийных, сухостойных, фаутных растений, несущих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, повреждения их имущества», – подчеркивается в документе.

При этом департаменту по вопросам ЖКХ поручено в срок до 26 февраля разработать и представить на рассмотрение Ялтинского городского совета проект новой редакции Правил содержания, использования, воспроизводства и охраны зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования, и соответствующий административный регламент.

Кроме того, согласно документу, функцию предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на снос зеленых насаждений предполагается передать департаменту по вопросам ЖКХ, как и администрирование поступлений средств восстановительной стоимости зеленых насаждений в местный бюджет. За департаментом муниципального контроля останется только функция контроля за сохранностью зеленых насаждений.

В постановлении также отмечается, что принято оно во исполнение решения сессии Ялтинского городского совета от 28 января текущего года, признавшей обоснованным протест прокурора города на решение горсовета от 13 февраля 2015 года, который потребовал привести Правила в соответствие с федеральным законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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