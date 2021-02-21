Водный кризис
Развитие сюжета: Несмотря на снег, приток в водохранилища Крыма еще снизился ● Водозабор на Бельбеке подключили к Севастополю ● Константинов помечтал об отмене водных графиков в Крыму ● Украина намерена окончательно заблокировать Северо-Крымский канал ● Климатолог заявил о возможном выходе Крыма из 20-летней засухи
Власти решили, что Севастополь может не беспокоиться о воде до осени
фото © Новости Крыма
Благодаря запуску водозабора на Бельбеке Севастополь как минимум до осени может не беспокоиться о воде.
Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в этом году после запуска водозабора 1 марта город рассчитывает с помощью нового объекта забрать на обеспечение севастопольцев водой «резерв мартовского паводка».
«Это позволит нам до конца года, до осени не чувствовать беспокойства за воду. А в следующем году, с учетом того, что у нас этот объект будет с самого начала осенне-зимнего периода, мы сможем добавить воды в Чернореченское водохранилище, постоянно экономя ее, и войти уже в уверенную фазу водообеспечения города», - пояснил Развожаев.
Военные строители завершили установку гидроузла, соединив водозабор на Бельбеке с днепровским водоводом. После технического запуска 1 марта в водопровод Севастополя начнет поступать паводковая вода из реки Бельбек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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