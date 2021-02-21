Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +2
море +10

Водный кризис

Власти решили, что Севастополь может не беспокоиться о воде до осени

09:27 воскресенье, 21 февраля 2021
Севастополь
Власти решили, что Севастополь может не беспокоиться о воде до осени

фото © Новости Крыма

Благодаря запуску водозабора на Бельбеке Севастополь как минимум до осени может не беспокоиться о воде.

Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в этом году после запуска водозабора 1 марта город рассчитывает с помощью нового объекта забрать на обеспечение севастопольцев водой «резерв мартовского паводка».

«Это позволит нам до конца года, до осени не чувствовать беспокойства за воду. А в следующем году, с учетом того, что у нас этот объект будет с самого начала осенне-зимнего периода, мы сможем добавить воды в Чернореченское водохранилище, постоянно экономя ее, и войти уже в уверенную фазу водообеспечения города», - пояснил Развожаев.

Военные строители завершили установку гидроузла, соединив водозабор на Бельбеке с днепровским водоводом. После технического запуска 1 марта в водопровод Севастополя начнет поступать паводковая вода из реки Бельбек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму возникли перебои в электроснабжении. Сильный снегопад, метель и ветер стали причиной повреждения линий электропередачи в Крыму, больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и города Судака.

Водозабор на Бельбеке подключили к Севастополю. Строительство водозабора на Бельбеке вышло на финишную прямую: рабочие соединили трубу водозабора с днепровским трубопроводом, идущим на городской гидроузел.

Власти обещают до апреля завершить рекультивацию мусорного полигона в Каменке. Завершить рекультивацию полигона твердых отходов в симферопольском микрорайоне Каменка планируют до апреля этого года, сообщил и. о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов.

В Крыму создали оперативный штаб для решения проблем с непогодой. Оперативный штаб сформирован в Республике Крым из-за опасных погодных условий.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки

В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки

За 20 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Стоматолог рассказал о вреде медицинских масок для зубов

Стоматолог рассказал о вреде медицинских масок для зубов

Длительное ношение медицинской маски оказывает негативное влияние на здоровье зубов и десен.

Власть
Скандальная стройка многоквартирного дома в Ялте перешла в боевые действия

Скандальная стройка многоквартирного дома в Ялте перешла в боевые действия фото

Жители жилого дома по ул. Щорса, 10 в Ялте уже примерили на себе образ «защитника отечества».

Актуальные темы

Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?

В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

19 февраля

Водный кризис
Несмотря на снег, приток в водохранилища Крыма еще снизился

Несмотря на снег, приток в водохранилища Крыма еще снизился

Порядка 14 миллионов кубометров воды поступило в водохранилища Крыма с начала 2021 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации