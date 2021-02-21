Власти решили, что Севастополь может не беспокоиться о воде до осени

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Благодаря запуску водозабора на Бельбеке Севастополь как минимум до осени может не беспокоиться о воде.

Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в этом году после запуска водозабора 1 марта город рассчитывает с помощью нового объекта забрать на обеспечение севастопольцев водой «резерв мартовского паводка».

«Это позволит нам до конца года, до осени не чувствовать беспокойства за воду. А в следующем году, с учетом того, что у нас этот объект будет с самого начала осенне-зимнего периода, мы сможем добавить воды в Чернореченское водохранилище, постоянно экономя ее, и войти уже в уверенную фазу водообеспечения города», - пояснил Развожаев.

Военные строители завершили установку гидроузла, соединив водозабор на Бельбеке с днепровским водоводом. После технического запуска 1 марта в водопровод Севастополя начнет поступать паводковая вода из реки Бельбек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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