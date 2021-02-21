Власти Крыма вручили удостоверение экскурсовода коту

Во Всемирный день экскурсовода так называемый кот Мостик получил удостоверение экскурсовода из рук министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По мнению властей Крыма, «кот Мостик много узнавал о Крыме и рассказывал о жизни, истории и культуре полуострова своим подписчикам, что собирается делать и впредь».

Теперь у Мостика есть свидетельство профессионального сообщества о том, что он - настоящий гид.

«Хороший экскурсовод не только в совершенстве владеет предметом, он испытывает вдохновение и влюблен в свое дело», – напутствовал «редактора котоновостей» министр.

В общепринятом понимании профессия экскурсовода появилась сравнительно недавно. До конца шестидесятых годов прошлого века на просторах СССР штатных экскурсоводов можно было встретить только в единицах музеев и экскурсионных бюро. А функцию гидов выполняли историки, искусствоведы, учителя или краеведы. С 1969 года начинается эпоха становления новой специальности. В университетах открывают профильные отделения в области музейного и экскурсионного дела. Всемирный день экскурсовода был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов в 1990 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов опять решил лично бороться с самостроями в Ялте. Борьбой с незаконным строительством в Ялте будет заниматься специальная рабочая группа.

Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму. По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации в Крыму.

Новый мэр Симферополя рассказал что будет делать на этом посту. В планах выполнение программы по благоустройству дворов и общественных пространств, а также нормализация работы администрации и всех служб.

Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью». Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что решение Елены Проценко уйти с поста главы администрации Симферополя стало для него неожиданностью.