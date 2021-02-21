Странности
Власти Крыма вручили удостоверение экскурсовода коту
Во Всемирный день экскурсовода так называемый кот Мостик получил удостоверение экскурсовода из рук министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.
По мнению властей Крыма, «кот Мостик много узнавал о Крыме и рассказывал о жизни, истории и культуре полуострова своим подписчикам, что собирается делать и впредь».
Теперь у Мостика есть свидетельство профессионального сообщества о том, что он - настоящий гид.
«Хороший экскурсовод не только в совершенстве владеет предметом, он испытывает вдохновение и влюблен в свое дело», – напутствовал «редактора котоновостей» министр.
В общепринятом понимании профессия экскурсовода появилась сравнительно недавно. До конца шестидесятых годов прошлого века на просторах СССР штатных экскурсоводов можно было встретить только в единицах музеев и экскурсионных бюро. А функцию гидов выполняли историки, искусствоведы, учителя или краеведы. С 1969 года начинается эпоха становления новой специальности. В университетах открывают профильные отделения в области музейного и экскурсионного дела. Всемирный день экскурсовода был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов в 1990 году.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов опять решил лично бороться с самостроями в Ялте. Борьбой с незаконным строительством в Ялте будет заниматься специальная рабочая группа.
Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму. По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации в Крыму.
Новый мэр Симферополя рассказал что будет делать на этом посту. В планах выполнение программы по благоустройству дворов и общественных пространств, а также нормализация работы администрации и всех служб.
Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью». Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что решение Елены Проценко уйти с поста главы администрации Симферополя стало для него неожиданностью.
Поклонская опубликовала игривые фото из своей спальни фото
Депутат Государственной Думы РФ, представляющая интересы Республики Крым, Наталья Поклонская подняла всем настроение домашними снимками.
Южную бухту Севастополя сковало льдом фото
Южную бухту Севастополя частично сковало тонкой коркой льда. Редкое для нашего региона явление в субботу, 20 февраля, зафиксировал общественник Иван Комелов.
COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
19 февраля
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма
19 февраля
В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда
В Крыму могут исчезнуть несколько сортов винограда.