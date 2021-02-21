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Странности

Власти Крыма вручили удостоверение экскурсовода коту

16:29 воскресенье, 21 февраля 2021

Во Всемирный день экскурсовода так называемый кот Мостик получил удостоверение экскурсовода из рук министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По мнению властей Крыма, «кот Мостик много узнавал о Крыме и рассказывал о жизни, истории и культуре полуострова своим подписчикам, что собирается делать и впредь».

Теперь у Мостика есть свидетельство профессионального сообщества о том, что он - настоящий гид.

«Хороший экскурсовод не только в совершенстве владеет предметом, он испытывает вдохновение и влюблен в свое дело», – напутствовал «редактора котоновостей» министр.

В общепринятом понимании профессия экскурсовода появилась сравнительно недавно. До конца шестидесятых годов прошлого века на просторах СССР штатных экскурсоводов можно было встретить только в единицах музеев и экскурсионных бюро. А  функцию гидов выполняли историки, искусствоведы, учителя или краеведы. С 1969 года начинается эпоха становления новой специальности. В университетах открывают профильные отделения в области музейного и экскурсионного дела. Всемирный день экскурсовода был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов в 1990 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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