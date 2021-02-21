В Симферополе продают здание торгового центра, цена 16 млн долларов

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Здание торгового центра Berg продают в Симферополе за 1,2 млрд рублей.

Сообщение о продаже появилось на интернет-сервисе для размещения объявлений.

«Продается торгово-развлекательный центр Berg в городе Симферополь. ТРЦ находится в самом сердце Симферополя – на пересечении центральных улиц Кирова и Карла Маркса, – указано в объявлении. – Общая площадь зданий и помещений составляет 5192,7 кв. м. Торговый центр расположен на земельном участке 2421 кв. м. Стоимость 16 млн долларов (1,2 млрд рублей)».

Уточняется, что здание торгового центра имеет три входа, между этажами проложены эскалаторы. У здания панорамное остекление. Есть возможность организации летней площадки на крыше, куда имеется отдельный выход. По периметру ТРЦ якобы оборудована автопарковка. Торговый комплекс полностью оборудован в соответствии с требованиями российского законодательства.

Собственником здания и земельного участка является юрлицо.

Торговый центр был открыт в мае 2016 года. В сентябре 2018 года Berg закрывали из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности. После устранения нарушений торговый центр возобновил работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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