Бизнес
В Крыму резко подорожали картофель и билеты в кинотеатры
фото © Новости Крыма
А стоимость проживания в пятизвездочных гостиницах снизилась.
С начала года в Республике Крым подорожали овощи и фрукты, а также билеты в кинотеатр, путевки в санатории и услуги нотариусов. Об этом сообщает пресс-служба Крымстата.
Более всего подорожала плодоовощная продукция. Стоимость свежих помидоров, винограда, бананов выросла на 19,8-12,7%, а картофеля, свеклы, груш, зелени, огурцов, чеснока, лука репчатого — на 9,3-3,4%.
Подорожание вышеперечисленных продуктов связано с сезонностью. Усугубляет ситуацию отсутствие оптово-логистического центра в Крыму и жадность перекупщиков, считает председатель ассоциации «Торговля Крыма» Сергей Макеев.
«Все овощи, поступающие на прилавки, идут со складов хранения, расположенных на материке. Логистика зимой естественно дорожает. В свою очередь в Крыму перекупщики, покупающие товар у аграриев, продают его намного дороже, из-за наглости», — пояснил эксперт.
На ценообразование в регионе также сильно влияет отсутствие полноценной конкурентной среды, отмечает наш собеседник. По его словам, картофель, выращенный в Крыму, стоит в два-три раза дороже, чем на материковой части страны. Там более подходящая почва для овощеводства и более эффективные технологии выращивания.
Отметим, что картофель сейчас дорожает не только в Крыму. По данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40% по сравнению с началом 2020 года и достигла почти 40 рублей, пишет РБК.
Кроме того, российские ритейлеры в ближайшее время готовятся повысить цены на яйца и мясо птицы. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков рассказал «Известиям», что из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объема продукции на рынке. Также из-за роста стоимости кормов и существенного сокращения поголовья увеличиваются внутренние издержки птицеводов.
Отметим, что по данным Крымстата, за январь 2021 года стоимость куриных яиц в Крыму снизилась на 8%.
Кроме продуктов в Крыму дорожают и услуги. По данным Крымстата, в республике в отличие от других субъектов Южного федерального округа зафиксирован наибольший рост цен и тарифов в сфере услуг — на 1,2%.
Так, за прошлый месяц на 15,4-2,8% увеличилась стоимость проезда в троллейбусе, трамвае, городском автобусе, пригородном поезде и поезде дальнего следования.
«Подорожали билеты в кинотеатры (на 11,8%), путевки в санатории (на 8,9%), взносы на капитальный ремонт (на 5,5%), оформление доверенности в нотариальной конторе (на 4,2%), пересылка простой посылки (на 3,2%)», — рассказали в ведомстве.
При этом отмечено удешевление услуг банков, экскурсионных туров по России, проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах.
В тексте использованы материалы: Форпост
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