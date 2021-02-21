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В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда

12:05 воскресенье, 21 февраля 2021
В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда

фото © Новости Крыма

В Крыму могут исчезнуть несколько сортов винограда.

Текущий февраль выдался на полуострове морозным, однако похолоданию предшествовал довольно теплый период (температура достигла +16 – +17 градусов) – на ЮБК успели распуститься первые весенние цветы, на плодовых деревьях набухли почки. И теперь это все замерзло.

По мнению специалистов, подобные «фортели» погоды обусловлены глобальным потеплением и могут существенным образом отразиться на привычной флоре Крыма.

В частности, под угрозой оказались ранние сорта винограда, используемые для виноделия. Речь идет об Алиготе, Алеатико, Жемчуге Саба, Иршаи Оливере, Королеве виноградников, Раннем Магараче, Пино черном и так далее.

Из-за теплых зим лоза этих сортов в последние годы выгоняет почки раньше обычного, и поздние весенние заморозки наносят ей непоправимый урон. Поэтому виноделы вынуждены отказываться от раннеспелых сортов и переходить на лозу более позднего срока созревания. Но и эти сорта оказываются под угрозой, так как легкий непродолжительный мороз уничтожает вредителей, а если зима теплая – как это было в предыдущие несколько лет – вредители выживают.

Отметим, на сегодняшний день в Крыму выращивают около 90 сортов винограда.

В тексте использованы материалы: Новый день

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