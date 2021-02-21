В Керчи водитель сбил стоявшего на остановке 15-летнего подростка

Водитель не справился с управлением и сбил стоявшего на остановке 15-летнего школьника в Керчи.

Как сообщает МВД Крыма, ДТП произошло в 16.30 20 февраля на улице Орджоникидзе.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2109», осуществляя движение по проезжей части улицы Орджоникидзе со стороны улицы Шоссе Героев Сталинграда, не выбрал безопасную скорость движения, в условиях гололеда, в результате чего не справился с управлением автомобиля и сбил 15-летнего пешехода», – уточнили в МВД.

Подросток получил травмы и сейчас находится в Керченской горбольнице №1. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе упавшая сосулька пробила местному жителю голову. Инцидент произошел в крымской столице на улице Самокиша, 10А.

В Крыму парашютист зацепился за скалу в Качи-Кальоне и рухнул вниз. В районе Качи-Кальона в Бахчисарайском районе парашютист не справился с управлением, зацепился парашютом за одну из скал и рухнул на скалы.

Погорельцам из дома в Ялте нужны вещи и школьные принадлежности. В Ялте начался сбор помощи погорельцам из многоквартирного дома в Кореизе.

Ночью в Большой Ялте сгорел 18-квартирный дом. В пгт Парковом в Большой Ялте минувшей ночью произошел пожар в 18-квартирном деревянном доме.