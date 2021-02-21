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Происшествия

В Керчи водитель сбил стоявшего на остановке 15-летнего подростка

13:57 воскресенье, 21 февраля 2021
Керчь

Водитель не справился с управлением и сбил стоявшего на остановке 15-летнего школьника в Керчи.

Как сообщает МВД Крыма, ДТП произошло в 16.30 20 февраля на улице Орджоникидзе.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2109», осуществляя движение по проезжей части улицы Орджоникидзе со стороны улицы Шоссе Героев Сталинграда, не выбрал безопасную скорость движения, в условиях гололеда, в результате чего не справился с управлением автомобиля и сбил 15-летнего пешехода», – уточнили в МВД.

Подросток получил травмы и сейчас находится в Керченской горбольнице №1. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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