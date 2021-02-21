Происшествия
В Керчи водитель сбил стоявшего на остановке 15-летнего подростка
Водитель не справился с управлением и сбил стоявшего на остановке 15-летнего школьника в Керчи.
Как сообщает МВД Крыма, ДТП произошло в 16.30 20 февраля на улице Орджоникидзе.
Водитель автомобиля «ВАЗ-2109», осуществляя движение по проезжей части улицы Орджоникидзе со стороны улицы Шоссе Героев Сталинграда, не выбрал безопасную скорость движения, в условиях гололеда, в результате чего не справился с управлением автомобиля и сбил 15-летнего пешехода», – уточнили в МВД.
Подросток получил травмы и сейчас находится в Керченской горбольнице №1. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе упавшая сосулька пробила местному жителю голову. Инцидент произошел в крымской столице на улице Самокиша, 10А.
В Крыму парашютист зацепился за скалу в Качи-Кальоне и рухнул вниз. В районе Качи-Кальона в Бахчисарайском районе парашютист не справился с управлением, зацепился парашютом за одну из скал и рухнул на скалы.
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Ночью в Большой Ялте сгорел 18-квартирный дом. В пгт Парковом в Большой Ялте минувшей ночью произошел пожар в 18-квартирном деревянном доме.
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Депутат Государственной Думы РФ, представляющая интересы Республики Крым, Наталья Поклонская подняла всем настроение домашними снимками.
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Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
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