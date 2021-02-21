Троллейбусный маршрут пустили к новому медцентру в Симферополе

Госпредприятие «Крымтроллейбус» продлило маршрут №16 до нового медицинского центра им. Семашко в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«В тестовом режиме продлена схема движения троллейбусного маршрута №16 до нового медцентра с заходом на его территорию. Рейсы выполняются 4 троллейбусами с удлиненным автономным ходом вместимостью от 90 до 100 пассажиров», – рассказали в пресс-службе.

В «Крымтроллейбусе» уточнили, что решение о продлении троллейбусного маршрута было принято в связи с многочисленными обращениями граждан.

Уточняется, что троллейбусы оборудованы местами для пассажиров с ограниченными возможностями.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал запуск к медцентру автобусного маршрута.

Многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, ввели в эксплуатацию 8 октября прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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