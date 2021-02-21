Скандальная стройка многоквартирного дома в Ялте перешла в боевые действия

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Жители жилого дома по ул. Щорса, 10 в Ялте уже примерили на себе образ «защитника отечества».

Весь день они провели в боевых действиях: пытаясь противостоять стройке многоквартирного дома по соседству, столкнулись с сопротивлением со стороны застройщика.

Напомним, что скандальная стройка была «заморожена» Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора РК на месяц в связи с выявленными нарушениями. То ли все нарушения были устранены, то ли у застройщика свой план, но с сегодняшнего дня работа продолжилась. Строители привезли бетононасос, залили бетон и стройка загудела.

Жители попытались аргументировать, что стоянка бетономешалки вне строительной площадки незаконна, выгрузку бетона можно производить только на стройплощадке. Не дозвонившись до главы администрации Ялты Янины Павленко, они попытались преградить путь строительной техники живым щитом. За что были втянуты в разборку с лицами в балаклавах и масках, предварительно, из числа охраны. Один из жителей получил легкие травмы.

«С новой силой разгорается конфликт на ул. Щорса, дело дошло до рукоприкладства. Застройщик решил не церемониться с местными жителями и при поддержке охраны и еще пятнадцати человек в балаклавах и масках продолжил строительство. Бравые ребята, к слову не блещущие умом и эрудицией, перекрыли проезжую часть, не смотря на сотрудников ГИБДД г. Ялта. Такого беспредела и наплевательского отношение к законам я давно не встречал. Вот мы откатились в 90-е» – такой пост оставили в группе «Фейсбук» «Гражданская позиция ялтинцев» местные жители, сопроводив его видео с разборками.

Строители явно претендуют на звание стахановцев, иначе как можно объяснить, что в субботу после 21 часа они продолжают работать, включив на всю мощность бетономешалку.

Свою борьбу с застройщиком ялтинцы ведут уже больше года, пытаясь доказать, что строительство идет с нарушениями градостроительных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм, да еще и в охранной зоне объектов культурного наследия дома князя Долгорукова и Кочубея. Застройщик в свою очередь апеллирует разрешительными документами на строительство.

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