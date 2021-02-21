СК проводит проверку по факту отравления детей-спортсменов из Крыма

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В Новороссийске следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства массового обращения в больницу крымских спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 12 февраля 2021 года в Новороссийск из Республики Крым для проведения спортивных сборов прибыли 46 детей в возрасте от 15 до 17 лет и 11 сопровождающих взрослых. Группа остановилась в одном из пансионатов в селе Широкая Балка. 18 февраля некоторые дети и взрослые почувствовали недомогание и обратились к фельдшеру, прибывшему вместе с ними, а впоследствии в городскую инфекционную больницу. В настоящее время в ней получают необходимое лечение 13 детей и один взрослый, уточнили следователи.

«По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», - сообщили в ведомстве.

Следователи опросили участников группы, руководство и сотрудников пансионата, совместно со специалистами Роспотребнадзора в пищеблоке изъяли ряд продуктов для проведения исследования.

«Произведены смывы поверхностей, пробы (в том числе пищи и воды) на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования. Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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