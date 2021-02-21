Происшествия
Симферопольцы массово воруют емкости для антигололедных реагентов
фото © Кафа
Коммунальщики Симферополя продолжают уборку снега и наледи на улицах города, но их работу осложняют участившиеся кражи емкостей для хранения противогололедного реагента.
Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.
«В последние дни наблюдается тенденция краж металлических контейнеров для противогололедного реагента гражданами для пользования в личных целях или сбыта, что является преступлением. Надеюсь, что горожане проявят свою сознательность и не будут совершать правонарушений», – цитирует директора учреждения пресс-служба городской администрации.
Гумен добавил, что коммунальщики продолжают убирать снег с дорог, тротуаров, лестниц и автобусных остановок с помощью специализированной техники и вручную.
В расчистке пешеходных зон задействованы 255 сотрудников учреждения, а также девять единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.
По словам директора МБУ, работники расчистили снежные навалы на всех центральных транспортных магистралях столицы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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