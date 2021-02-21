Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +1
море +10

Происшествия

Симферопольцы массово воруют емкости для антигололедных реагентов

15:53 воскресенье, 21 февраля 2021
Симферополь
Симферопольцы массово воруют емкости для антигололедных реагентов

фото © Кафа

Коммунальщики Симферополя продолжают уборку снега и наледи на улицах города, но их работу осложняют участившиеся кражи емкостей для хранения противогололедного реагента.

Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

«В последние дни наблюдается тенденция краж металлических контейнеров для противогололедного реагента гражданами для пользования в личных целях или сбыта, что является преступлением. Надеюсь, что горожане проявят свою сознательность и не будут совершать правонарушений», – цитирует директора учреждения пресс-служба городской администрации.

Гумен добавил, что коммунальщики продолжают убирать снег с дорог, тротуаров, лестниц и автобусных остановок с помощью специализированной техники и вручную.

В расчистке пешеходных зон задействованы 255 сотрудников учреждения, а также девять единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.

По словам директора МБУ, работники расчистили снежные навалы на всех центральных транспортных магистралях столицы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе продают здание торгового центра, цена 16 млн долларов. Здание торгового центра Berg продают в Симферополе за 1,2 млрд рублей.

Власти Ялты приостановили выдачу разрешений на снос зеленых насаждений. Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений в Ялте приостановлена. Соответствующее постановление подписала глава администрации города Янина Павленко.

Власти решили, что Севастополь может не беспокоиться о воде до осени. Благодаря запуску водозабора на Бельбеке Севастополь как минимум до осени может не беспокоиться о воде.

Несмотря на снег, приток в водохранилища Крыма еще снизился. Порядка 14 миллионов кубометров воды поступило в водохранилища Крыма с начала 2021 года.

Власть
Поклонская опубликовала игривые фото из своей спальни

Поклонская опубликовала игривые фото из своей спальни фото

Депутат Государственной Думы РФ, представляющая интересы Республики Крым, Наталья Поклонская подняла всем настроение домашними снимками.

Происшествия
Южную бухту Севастополя сковало льдом

Южную бухту Севастополя сковало льдом фото

Южную бухту Севастополя частично сковало тонкой коркой льда. Редкое для нашего региона явление в субботу, 20 февраля, зафиксировал общественник Иван Комелов.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое

COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.

Власть
В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда

В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда

В Крыму могут исчезнуть несколько сортов винограда.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации