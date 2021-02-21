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Севастопольские мундепы отказались объединяться
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В Севастополе депутаты Андреевского муниципального совета отказались от идеи объединения с Качинским муниципальным округом.
На внеочередной сессии 19 февраля семь депутатов из десяти проголосовали «против», двое высказались «за», еще один воздержался.
Напомним, против объединения с Качей парламентарии Адреевского совета высказывались и ранее. Главная причина —отсутствие понимания, для чего это делается и как будет выглядеть сам процесс слияния.
По словам депутата Андреевского совета Светланы Брюзовой, ситуация не стала яснее даже после выступления главы округа Павла Сысуева на заседании — никаких конкретных проектов, сроков, сумм увеличения бюджета не называлось.
«То есть в духе «теперь у нас будет все хорошо», и еще дорогу между Андреевкой и Качей обещали сделать. Без объединения, выходит, сделать ее нельзя», — цитирует Брюзову ForPost.
В Качинском округе, где в этот день также проходила внеочередная сессия, в отличие от коллег из Андреевского округа, объединение поддержали. Из десяти присутствующих депутатов восемь проголосовали «за», один – «против».
Этим единственным парламентарием стала единоросс Ольга Натяжко. Свое решение она объяснила тем, что боится тотальной коммерческой застройки берега. Аргументы же в пользу объединения депутат также сочла невнятными, за исключением развития гостиничного бизнеса, о котором на внеочередном заседании говорилось много.
«Вот здесь, по-моему, и скрыта истинная цель этой идеи. На мой взгляд, конечная цель — коммерческая застройка побережья. Итогом такой застройки станут экологические проблемы с уязвимой береговой линией. Перестанут формироваться песчаные пляжи. В итоге они исчезнут, и примеры этого уже есть в Каче», — полагает Натяжко.
Как будет развиваться ситуация с объединением муниципальных округов дальше, пока неясно. Есть предположение, что на депутатов, не поддержавших объединение, будет оказываться административное давление.
Также есть вероятность, что к этому вопросу вновь вернутся на внеочередной депутатской сессии Андреевского совета спустя какое-то время. Также, вероятно, из-за срыва планов по объединению округов будут отложены и обсуждения слияния округов на публичных слушаниях.
Напомним, о планах объединить Андреевский и Качинский муниципальные округа СМИ стало известно 13 февраля. Вскоре появился и проект решения об объединении округов.
Как сообщили источники издания, причиной объединения послужило то, что ранее высказанную инициативу правительства Севастополя о создании нового муниципалитета на Северной стороне негативно восприняли в правительстве России.
В частности, Минфин РФ не одобрил этот проект в связи с тем, что после создания еще одного муниципалитета в городе их станет уже не 10, а 11, соответственно увеличится и количество парламентариев. Это стало причиной решения руководства города оставить количество муниципалитетов прежним, объединив Андреевский и Качинский МО.
В тексте использованы материалы: Форпост
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