Власть
Севастополец заплатит 100 тысяч рублей штрафа за вырубку можжевельника
Жителя Севастополя оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную вырубку можжевельника в Бахчисарайском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
«В феврале прошлого года севастополец гостил в Бахчисарайском районе, где в лесном массиве вблизи села Холмовка незаконно осуществил рубку 5 деревьев можжевельника. Ущерб Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым составил порядка 85 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Суд признал подсудимого виновным, назначив ему не только наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, но и обязал молодого человека возместить причиненный преступлением ущерб.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму ужесточат правила проведения техосмотра транспорта. С 1 марта 2021 года будут аннулированы диагностические карты автомобилей, которые были получены без фактического заезда на станцию техосмотра.
ФСБ-шники арестовали гражданина Украины за упорные попытки попасть в Крым. Пограничники задержали очередного украинца, который «пытался незаконно пересечь границу с Крымом».
В МЧС подвели итоги снежного коллапса в Крыму. 281 человек обратился за помощью в мобильные пункты обогрева на участке трассы от Феодосии до Керчи, еще 226 человек пришлось разместить в трех пунктах временного размещения в Керчи.
Прокуратура проверит обстоятельства пожара в Ялте. Сотрудники прокуратуры Крыма проводят проверку по факту пожара в поселке Кореиз городского округа Ялты, лишившего крова 14 человек.
Поклонская опубликовала игривые фото из своей спальни фото
Депутат Государственной Думы РФ, представляющая интересы Республики Крым, Наталья Поклонская подняла всем настроение домашними снимками.
Южную бухту Севастополя сковало льдом фото
Южную бухту Севастополя частично сковало тонкой коркой льда. Редкое для нашего региона явление в субботу, 20 февраля, зафиксировал общественник Иван Комелов.
COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
19 февраля
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма
19 февраля
В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда
В Крыму могут исчезнуть несколько сортов винограда.