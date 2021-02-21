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Власть

Севастополец заплатит 100 тысяч рублей штрафа за вырубку можжевельника

15:11 воскресенье, 21 февраля 2021
Севастополь

Жителя Севастополя оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную вырубку можжевельника в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«В феврале прошлого года севастополец гостил в Бахчисарайском районе, где в лесном массиве вблизи села Холмовка незаконно осуществил рубку 5 деревьев можжевельника. Ущерб Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым составил порядка 85 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Суд признал подсудимого виновным, назначив ему не только наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, но и обязал молодого человека возместить причиненный преступлением ущерб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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