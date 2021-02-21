Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки ● COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли ● В Ялте выявили нарушения «антиковидных мер» ● В Крыму продолжается снижение числа новых заражений ● Развожаев рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 895.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 35 230 человек. Выздоровевших за весь период 30 989 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19. Правительство Словакии после длительных дебатов приняло решение не продлевать переговоры, касающиеся приобретения российской вакцины «Спутник V».
COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.
В Ялте выявили нарушения «антиковидных мер». В Ялте обследовано 25 объектов торговли и общественного питания, в результате, в некоторых были выявлены нарушения «антиковидных» мер.
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки
За 20 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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