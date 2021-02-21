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Коронавирус в Крыму

Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

12:23 воскресенье, 21 февраля 2021

Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 895.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 35 230 человек. Выздоровевших за весь период 30 989 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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