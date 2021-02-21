Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (изморозь), уровень опасности желтый, прочие опасности (в горах лавиноопасно), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью около -4 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 93 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 92 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около -1 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 78 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -2 до 4, ночью около -2 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до 3, ночью около -5 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 3, ночью около -3 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 85 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью около -3 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -3 до 2, ночью около -3 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 2, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 февраля.

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