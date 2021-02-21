Власть
Поклонская опубликовала игривые фото из своей спальни
фото © vk.com/poklonskaya_nv
Депутат Государственной Думы РФ, представляющая интересы Республики Крым, Наталья Поклонская подняла всем настроение домашними снимками.
Два игривых фото, которые сделаны, вероятно, в одной из комнат квартиры, в которой проживает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, опубликованы на ее официальной странице ВКонтакте.
Подпись к ним краткая, но вдохнавляющая: «Всем веселых и легких выходных». А в предыдущем посте она нопомнила крымчанам, что 24 февраля она с 12:00 будет принимать граждан в Алуште по разным вопросам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: МК
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