Поклонская опубликовала игривые фото из своей спальни

фото © vk.com/poklonskaya_nv

Депутат Государственной Думы РФ, представляющая интересы Республики Крым, Наталья Поклонская подняла всем настроение домашними снимками.

Два игривых фото, которые сделаны, вероятно, в одной из комнат квартиры, в которой проживает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, опубликованы на ее официальной странице ВКонтакте.

Подпись к ним краткая, но вдохнавляющая: «Всем веселых и легких выходных». А в предыдущем посте она нопомнила крымчанам, что 24 февраля она с 12:00 будет принимать граждан в Алуште по разным вопросам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: МК

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