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Происшествия

Нейтрализовал грабителя-рецидивиста: в Симферополе наградили студента

08:03 воскресенье, 21 февраля 2021

В Симферополе наградили 17-летнего феодосийца Ивана Долгова, который помог полицейским нейтрализовать грабителя-рецидивиста.

Награждение проходило в здании МРЭО в Симферополе, где министр внутренних дел РК Павел Каранда вручил Ивану грамоту «За оказание содействия органам внутренних дел, смелость, активную гражданскую позицию и решительные действия при задержании лица, совершившего преступление».

Как рассказал сам Долгов, после школы он шел на тренировку и увидел мужчину, убегавшего от охранника и сотрудника полиции. Поняв, что мужчина совершил какое-то преступление и пытается скрыться, Иван подставил подножку убегавшему, а когда тот упал, задержал его до приезда полиции. Как выяснилось позже, в тот день мужчина совершил два грабежа.

«Были какие-то смешанные чувства. Поскольку я понимал, что надо его задержать и при этом не попасть ему куда не надо... Я просто занимался боксом и дзюдо и давал подписку о неиспользовании полученных навыков», - рассказал Иван. 

Кроме грамоты Ивану подарили набор автослесаря, поскольку именно по этой специальности он проходит обучение, спецкостюм, провели экскурсию по ГИБДД и МРЭО, а также пригласили после учебы служить автоинспекции.

«Если честно, довольно неожиданно все произошло, мне действительно было интересно. Очень слаженная работа. Я приму приглашение Павла Каранды, так как с детства хотел пойти работать в силовые структуры. Я уже в этом году закончу обучение», - сказал Иван.

Министр внутренних дел РК Павел Каранда отметил, что у парня есть необходимые качества для работы в силовых структурах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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