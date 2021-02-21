Происшествия
Лжегазовики рассылают севастопольцам липовые извещения
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В Севастополе неизвестные распространяют среди жильцов многоквартирных домов извещения о необходимости установки газовых счетчиков и замены внутридомового газового оборудования.
Авторы сообщений, которые горожане обнаруживали у себя в почтовых ящиках, обещали быстро установить новое оборудование и вывезти старое, СТ также сулили значительное снижение стоимости коммунальных услуг по счетчику после установки оборудования. Для создания видимости законности процедуры якобы должны были сопровождаться оформлением официальных документов в неком «ГорГазе» и заключением договоров на эксплуатацию внутриквартирного газового оборудования.
Кроме того, горожанам, у которых нет газовых счетчиков, настоятельно рекомендовалось подать заявку на их установку, им угрожали тем, что в противном случае прибор установят принудительно, а денежные средства впоследствии истребуют.
В ПАО «Севастопольгаз», куда горожане обратились, усомнившись в правомерности таких извещений, сообщили, что не имеют никакого отношения к распространяемой информации. Не обращалась в организации также ни одна из структур, имеющих право проводить техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, замену или поверку счетчиков.
Тем более, подчеркнули в ПАО «Севастопольгаз», никто из их работников не принуждает абонентов устанавливать счетчики или иное газовое оборудование.
«Также в принудительном порядке не требуется заключать какие-либо договора на обслуживание газового оборудования», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.
В ПАО «Севастопольгаз» напомнили, что не несут ответственности за работы, проводимые сторонними организациями, и обратили внимание, что в рассылаемых листовках невозможно идентифицировать организацию или лицо, которые будут проводить указанные работы.
Севастопольцам напомнили, что газовое оборудование необходимо проверять не реже одного раза в год – для этого существуют утвержденные постановлением правительства правила. Информация о графиках и ценах на техобслуживание газового оборудования размещена на официальном сайте ПАО «Севастопольгаз» и на официальных страницах предприятия в соцсетях.
В тексте использованы материалы: Форпост
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