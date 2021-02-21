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Происшествия

Крымчанин пойдет под суд за убийство инвалида

11:35 воскресенье, 21 февраля 2021

Житель Кировского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«По версии следствия, мужчина, встретив на одной из улиц села Яркое Поле своего знакомого, на почве неприязненных отношений умышленно нанес ему один удар ножом в область груди. От полученного ранения мужчина, являющийся инвалидом, скончался на месте конфликта», – говорится в сообщении.

Месяцем ранее обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с односельчанином, в ходе которого нанес последнему множественные травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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