Происшествия
Крымчанин пойдет под суд за убийство инвалида
Житель Кировского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
«По версии следствия, мужчина, встретив на одной из улиц села Яркое Поле своего знакомого, на почве неприязненных отношений умышленно нанес ему один удар ножом в область груди. От полученного ранения мужчина, являющийся инвалидом, скончался на месте конфликта», – говорится в сообщении.
Месяцем ранее обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с односельчанином, в ходе которого нанес последнему множественные травмы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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