Общество
Какой сегодня праздник 21 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 21 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День молодого избирателя
Ежегодно каждое 3 воскресенье февраля в Российской Федерации отмечается День Молодого Избирателя.
Все знаменательные дни или даты, отмечаемые в стране, призваны напомнить гражданам о каких-либо событиях, профессиях, правах или обязанностях. День Молодого Избирателя напоминает о значимости молодого поколения жителей России в политической жизни страны, о необходимости в молодом возрасте ответственно относиться к выборам и помнить об их влиянии на жизнь каждого и страны в целом.
Первый раз с инициативой его проведения выступил Центризбирком, и в феврале 2007 года состоялся Всероссийский День молодого избирателя. Ежегодно молодежь, в том числе и будущие избиратели, принимают активное участие в различных мероприятиях, проводимых в рамках Дня молодого избирателя территориальной избирательной комиссией.
День фельдшера в России
Фото www.examen.ru
Ежегодно 21 февраля свой профессиональный праздник отмечают фельдшеры. Эта дата не является официально утвержденной, но медицинские работники данного класса считают его своим днем. Какого числа День фельдшера - помнят во всех больницах. В ОГБУЗ «Усольская городская больница» трудятся 206 фельдшеров, о каждом из них можно сказать много слов уважения и благодарности.
Фельдшеры являются одними из самых ценных медицинских специалистов, поэтому неудивительно, что в их честь в России есть праздник. Именно эти люди спасают жизни, благодаря своевременной диагностике и направлению к врачу-специалисту людей, проживающих в отдаленных от городов населенных пунктах.
В этот праздничный день фельдшеры находятся на своем рабочем месте, спасая жизни пациентам, выполняя свою работу добросовестно и качественно. Коллектив Усольской городской больницы поздравляет коллег с негласным профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, отличного настроения и плодотворной работы на благо пациентов!
Захар Серповидец
Народный праздник «Захар Серповидец» отмечается 21 февраля (по старому стилю - 8 февраля). В православном церковном календаре это день почтения памяти пророка Захария Серповидца. Другие названия праздника: «Захарий», «День Захария», «Именины серпа».
Также сегодня, 21 февраля, отмечают такие праздники:
- Международный день родного языка (International Mother Language Day)
- Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day)
- День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы в Беларуси
- Праздник жизни
- День наблюдения за полетом бумеранга
- День булочек с повидлом (National Sticky Bun Day) в США
- День чтения поздравительных открыток (National Card Reading Day) в США
- День рождения короля в Бутане
- День вооруженных сил ЮАР
- День памяти иностранных участников Французского Сопротивления
- День движения за государственный статус бенгальского языка в Бангладеше
- День молодежи имени Роберта Мугабе в Зимбабве
- День памяти Уолтера Лини в Вануату
Сегодня именины празднуют: Федор, Макар, Степан, Захар, Савва, Никифор, Пергет, Поликарп, Филадельф.
Что происходило 21 февраля в прошлые годы
1431 - начался суд над Жанной д'Арк. По приговору суда она была сожжена на костре в Руане «за ересь, ведьмовство и ношение мужской одежды» 30 мая этого же года.
1613 - Земский собор избрал 16-летнего Михаила Федоровича московским царемпервый из династии Романовых.
1784 - согласно указу Екатерины II порт и крепость Ахтиар в Крыму переименованы на Севастополь.
1784 - заложен город Николаев князем Григорием Потемкиным на полуострове при слиянии Ингула и Южного Буга как флотский и корабельный город.
1816 - в Петербурге основана первая тайная организация декабристов«Союз спасения».
1842 - американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.
1878 - в Нью-Хейвен выпущена первая в мире телефонная книга. Первая книга включала 50 имен.
1901 - американский пассажирский пароход «Рио-де-Жанейро» разбился на подводных камнях у входа в пролив Золотые Ворота. В результате катастрофы погибло 128 человек, выжило 81.
1906 - приговорен к смертной казни руководитель восстания в Севастополе лейтенант Петр Шмидт.
1919 - в Киеве вышел первый номер газеты «Коммунар» (ныне «Вечерний Киев»).
1947 - в США появилась фотокамера «Полароид».
1978 - в Советском Союзе состоялся первый полет самого тяжелого на тот момент вертолета Ми-26.
1993 - в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях6 м 15 см.
1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении.
1998 - песня Селин Дион «My Heart Will Go On» возглавила чарт. Композиция вошла в саундтрек к фильму «Титаник» и стала самым большим хитом Дион, сделав ее суперзвездой.
2008 - США сбили собственный спутник-шпион; в последний раз космическое вооружение использовалось этой страной в 1985 году.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 февраля. Какие праздники будут завтра?
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