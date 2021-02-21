Происшествия
Южную бухту Севастополя сковало льдом
фото © Иван Комелов /Facebook
Южную бухту Севастополя частично сковало тонкой коркой льда. Редкое для нашего региона явление в субботу, 20 февраля, зафиксировал общественник Иван Комелов.
«Невероятно, но и так бывает! Нет, это не Крайний Север, это Севастополь! Южную бухту сегодня сковал лед», — таким текстом сопроводил он снимки замерзшего моря на своих страницах в соцсетях.
В отличие от горожан ученых вид обледенелой бухты не удивил. По словам специалиста-климатолога Морского гидрофизического института РАН Анатолия Анисимова, это вполне обычные последствия низких температур.
Видимо, полагает ученый, ледяная корка образовалась вследствие продолжительной морозной погоды и отсутствия сильных штормов в последнюю неделю.
«Вот и примерзло немного», — констатировал Анатолий Анисимов.
В целом это вполне обычное природное явление, по которому вряд ли можно судить о каких-то значительных климатических изменениях. Просто в Севастополе не так уж часто морозы стоят неделю подряд, поэтому и наблюдается обледенелость поверхности моря редко, отметил климатолог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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