Происшествия
Феодосийцу грозит семь лет тюрьмы за ограбление матери бывшей девушки
В Феодосии задержали грабителя, похитившего у местной жительницы мобильный телефон и кошелек.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Грабителем оказался бывшей сожитель дочери самой заявительницы. Мужчина подошел к ней на улице и стал просить деньги. После отказа он сбил женщину с ног, схватил сумку, из которой забрал мобильный телефон и кошелек с банковскими картами, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Правоохранители установили, что ущерб от грабежа телефона составил 8 тысяч рублей, а банковскими картами мужчина оплатил покупки на 4 тысячи рублей.
В отношении вора возбудили уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе мужчина задушил и закопал грозившую разводом спящую жену. В Севастополе мужчина признался в убийстве собственной жены.
Осужденный на 20 лет колонии керчанин получил прибавку к сроку. Суд присяжных признал ранее приговоренного к 20 годам колонии керчанина виновным в неуважении к суду и угрозе убийством, которую он высказывал в адрес прокурора.
Симферополец сядет в тюрьму за то, что забрал забытые в банкомате деньги. Симферопольская полиция привлекла к ответственности подозреваемого в хищении денег, оставленных в банкомате.
Кибермошенники угрожают крымчанам слежкой через веб-камеры. Крымчане все чаще сталкиваются со случаями вымогательства денег при помощи веб-камер. Люди получают электронные письма, сообщающие, что за ними якобы велась слежка через их же домашние компьютеры или гаджеты.
Поклонская опубликовала игривые фото из своей спальни фото
Депутат Государственной Думы РФ, представляющая интересы Республики Крым, Наталья Поклонская подняла всем настроение домашними снимками.
Южную бухту Севастополя сковало льдом фото
Южную бухту Севастополя частично сковало тонкой коркой льда. Редкое для нашего региона явление в субботу, 20 февраля, зафиксировал общественник Иван Комелов.
COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
19 февраля
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма
19 февраля
В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда
В Крыму могут исчезнуть несколько сортов винограда.