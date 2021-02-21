Феодосийцу грозит семь лет тюрьмы за ограбление матери бывшей девушки

В Феодосии задержали грабителя, похитившего у местной жительницы мобильный телефон и кошелек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Грабителем оказался бывшей сожитель дочери самой заявительницы. Мужчина подошел к ней на улице и стал просить деньги. После отказа он сбил женщину с ног, схватил сумку, из которой забрал мобильный телефон и кошелек с банковскими картами, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Правоохранители установили, что ущерб от грабежа телефона составил 8 тысяч рублей, а банковскими картами мужчина оплатил покупки на 4 тысячи рублей.

В отношении вора возбудили уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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