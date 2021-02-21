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Водный кризис

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии

15:28 воскресенье, 21 февраля 2021
Симферополь

В Симферополе из-за аварии отключили воду в нескольких районах города, сообщает пресс-служба «Воды Крыма».

«В связи с аварией на водоводе «Ду 300 мм» в микрорайоне Леси Украинки в Симферополе возможны перебои с водой. Силами Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» с 15 часов организован подвоз питьевой», - говорится в сообщении.

Уточняется, что емкости установят по адресам: ул. Туристов, 6, на пересечении улицы Туристов и Генова, а также на перекрестке улиц Генова и Проводников.

Кроме того, с 18 до 21 часа не будет воды на улице Туристов, переулке Альпинистов, улице Проводников, улице Азовской и Генова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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