Водный кризис
Развитие сюжета: Власти решили, что Севастополь может не беспокоиться о воде до осени ● Несмотря на снег, приток в водохранилища Крыма еще снизился ● Водозабор на Бельбеке подключили к Севастополю ● Константинов помечтал об отмене водных графиков в Крыму ● Украина намерена окончательно заблокировать Северо-Крымский канал
Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии
В Симферополе из-за аварии отключили воду в нескольких районах города, сообщает пресс-служба «Воды Крыма».
«В связи с аварией на водоводе «Ду 300 мм» в микрорайоне Леси Украинки в Симферополе возможны перебои с водой. Силами Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» с 15 часов организован подвоз питьевой», - говорится в сообщении.
Уточняется, что емкости установят по адресам: ул. Туристов, 6, на пересечении улицы Туристов и Генова, а также на перекрестке улиц Генова и Проводников.
Кроме того, с 18 до 21 часа не будет воды на улице Туристов, переулке Альпинистов, улице Проводников, улице Азовской и Генова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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