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Власть

Британия оплатила выдачу украинских паспортов жителям Крыма

19:22 воскресенье, 21 февраля 2021
Британия оплатила выдачу украинских паспортов жителям Крыма

фото © ria.ru

Посольство Британии в Киеве выделило 168 тыс. фунтов стерлингов (около $235 тыс.) административным структурам Херсонской области Украины, выдающим украинские паспорта жителям Крыма.

Об этом сообщает официальный сайт британского посольства в Украине.

«В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тысяч фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта», — указано в сообщении.

Кроме того, посольство отмечает, что Лондон приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Киевом.

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Посольство Британии в Киеве выделило 168 тыс. фунтов стерлингов (около $235 тыс.) административным структурам Херсонской области Украины, выдающим украинские паспорта жителям Крыма.

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