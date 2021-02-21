Британия оплатила выдачу украинских паспортов жителям Крыма

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Посольство Британии в Киеве выделило 168 тыс. фунтов стерлингов (около $235 тыс.) административным структурам Херсонской области Украины, выдающим украинские паспорта жителям Крыма.

Об этом сообщает официальный сайт британского посольства в Украине.

«В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тысяч фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта», — указано в сообщении.

Кроме того, посольство отмечает, что Лондон приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Киевом.

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