Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки ● COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли ● В Ялте выявили нарушения «антиковидных мер» ● В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое
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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 504, при этом 10 372 человека уже выздоровели.
За сутки скончались трое пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 472.
В Крыму коронавирус подтвержден у 35 230 человек. Выздоровевших за весь период 30 989 человек, умерло 895 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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