COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 504, при этом 10 372 человека уже выздоровели.

За сутки скончались трое пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 472.

В Крыму коронавирус подтвержден у 35 230 человек. Выздоровевших за весь период 30 989 человек, умерло 895 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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