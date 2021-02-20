Воспитанники Академии футбола из Крыма получили пищевое отравление в Новороссийске

Двадцать воспитанников Академии футбола из Крыма получили пищевое отравление на выезде в Новороссийске.

Об этом сообщил президент Крымского футбольного союза, депутат Госсовета республики Юрий Ветоха.

«Сегодня были признаки отравления - рвоты и диареи – у группы, которая находится в Новороссийске. Температуры не было, состояние у них нетяжелое … К вечеру из 20 (больных) у 15 нормальное состояние, остальным еще не совсем хорошо. Температуры нет. Взяли анализы, но мне пока сложно что-то сказать, предположительно что-то в супе было, пока предположили ротовирусную инфукцию, но утверждать ничего не могу - ждем результатов от медиков утром», - сообщил Ветоха.

В Новороссийске находится группа из 40 человек 2004 и 2005 годов рождения, они находятся там уже две недели - играли матчи с молодежными командами юга России. В обед планировали всех вывезти обратно в Крым, но в связи с погодными условиями этого сделать не получилось.

«Заберем ребят, вывезем их завтра, если все позволит – и мы, и родители сильно переживаем. Ребята остались в том же санатории под наблюдением врачей. Сегодня там работал Роспотребнадзор, », - уточнил Ветоха.

Помимо местных медиков с подростками сейчас находятся два доктора и фельдшер, которые приехали вместе с ними из Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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