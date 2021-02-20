В Ялте выявили нарушения «антиковидных мер»

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В Ялте обследовано 25 объектов торговли и общественного питания, в результате, в некоторых были выявлены нарушения «антиковидных» мер.

«В одном из заведений отсутствовал рециркулятор. По информации хозяйствующего субъекта, прибор заказан и в ближайшее время будет установлен. Также на некоторых объектах не было разметки социальной дистанции, есть нарушения в ведении журналов санобработки помещений и термометрии сотрудников. Масочный режим и субъектами хозяйствования и их клиентами соблюдается», — сообщила по итогам рейда главный специалист отдела координации деятельности розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания управления потребительского рынка и услуг Анастасия Войку.

Она также уточнила, что мониторинг проводится ежедневно, включая вечернее время, праздники и выходные дни. Пока нарушителям были выписаны предупреждения, но если через день повторная проверка покажет, что нарушения не устранены, соответствующий акт будет направлен в Роспотребнадзор, сообщили в отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Впрочем, те, кому предупреждения были выданы в ходе предыдущих рейдов, нарушения исправили в течение суток.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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