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Происшествия

В Симферополе упавшая сосулька пробила местному жителю голову

Инцидент произошел в крымской столице на улице Самокиша, 10А.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

«В связи с неисполнением обязанностей и ненадлежащей очистки кровли 14 февраля этого года сошедшая наледь травмировала прохожего, который следовал в сторону проспекта Кирова. Пострадавший получил ушиб височной области и черепно-мозговую травму», — сообщили в пресс-службе.

Проверка показала, что в апреле 2017 года между управляющей организацией и собственниками многоквартирного дома по адресу Самокиша, 10А был заключен договор об обслуживании.

В адрес управляющей организации вынесено представление об устранении нарушений, а материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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