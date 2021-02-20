Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух -3
море +10

Происшествия

В Севастополе мужчина задушил и закопал грозившую разводом спящую жену

В Севастополе мужчина задушил и закопал грозившую разводом спящую жену

фото © ria.ru

В Севастополе мужчина признался в убийстве собственной жены.

Об этом сообщает пресс-служба СК Крыма.

В сообщении уточняется, что мужчина совершил убийство из-за того, что жена планировала с ним развестись.

Согласно материалам следствия, 18 февраля подозреваемый пришел к следователям и сообщил о пропаже супруги. В ходе осмотра личных вещей мужчины, в том числе ноутбука и мобильного телефона, следователи обнаружили данные, которые указывали на возможную его причастность к убийству женщины.

На допросе мужчина признался в убийстве. По его словам, 10 февраля он задушил спящую женщину, после, когда заснули все домочадцы, он вынес тело на улицу и закопал на придомовом участке. 

Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения. Решением суда он взят под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец сядет в тюрьму за то, что забрал забытые в банкомате деньги. Симферопольская полиция привлекла к ответственности подозреваемого в хищении денег, оставленных в банкомате.

Кибермошенники угрожают крымчанам слежкой через веб-камеры. Крымчане все чаще сталкиваются со случаями вымогательства денег при помощи веб-камер. Люди получают электронные письма, сообщающие, что за ними якобы велась слежка через их же домашние компьютеры или гаджеты.

Крымчанин взял на ремонт 13 телефонов и скрылся от клиентов. Жители крымской столицы обратились в полицию с тремя заявлениями о краже смартфонов на общую сумму более 100 тысяч рублей. Правоохранители по горячим следам задержали 27-летнего жителя Первомайского района.

Крымчанин нападал на женщин с ножом и пистолетом. Полицейские задержали 18-летнего симферопольца, подозреваемого в разбойных нападениях на женщин.

Общество
Севастопольцы не узнали родную улицу

Севастопольцы не узнали родную улицу фото

Улица Адмирала Юмашева – одно из главных мест несанкционированной торговли.

Снег и гололед в Крыму
Азовское море замерзло в районе Крыма

Азовское море замерзло в районе Крыма

Последний раз лед полностью сковывал водоем в 2017 году.

Власть
Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19

Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19

Правительство Словакии после длительных дебатов приняло решение не продлевать переговоры, касающиеся приобретения российской вакцины «Спутник V».

Актуальные темы

Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?

В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

вчера

Коронавирус в Крыму
COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации