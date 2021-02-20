Происшествия
В Севастополе мужчина задушил и закопал грозившую разводом спящую жену
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В Севастополе мужчина признался в убийстве собственной жены.
Об этом сообщает пресс-служба СК Крыма.
В сообщении уточняется, что мужчина совершил убийство из-за того, что жена планировала с ним развестись.
Согласно материалам следствия, 18 февраля подозреваемый пришел к следователям и сообщил о пропаже супруги. В ходе осмотра личных вещей мужчины, в том числе ноутбука и мобильного телефона, следователи обнаружили данные, которые указывали на возможную его причастность к убийству женщины.
На допросе мужчина признался в убийстве. По его словам, 10 февраля он задушил спящую женщину, после, когда заснули все домочадцы, он вынес тело на улицу и закопал на придомовом участке.
Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения. Решением суда он взят под стражу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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