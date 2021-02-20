Снег и гололед в Крыму
Развитие сюжета: Азовское море замерзло в районе Крыма ● Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме ● Работает тяжелая техника: что сейчас происходит на «Тавриде» ● Подрядчика, ответственного за расчистку трассы «Таврида» от снега, отстранят от работы ● Идет потепление: какой будет погода в Крыму на выходных
В МЧС подвели итоги снежного коллапса в Крыму
фото © gazeta.ru
281 человек обратился за помощью в мобильные пункты обогрева на участке трассы от Феодосии до Керчи, еще 226 человек пришлось разместить в трех пунктах временного размещения в Керчи.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым по итогам работы за прошедшие сутки.
В данный момент, по информации ведомства, движение по всем автодорогам республики, включая сложные участки на Ангарском и Грушевском перевалах, осуществляется в штатном режиме, заторов нигде не наблюдается. Проезд на плато Ай-Петри по-прежнему закрыт для всех видов транспорта с обеих сторон.
«На проблемных участках трассы «Таврида» силами Главного управления извлечено из снежных заметов 307 автомобилей, в которых находились 509 граждан, в том числе один автобус с 19 пассажирами, из которых 11 - дети. На остальных автомобильных дорогах Республики Крым помощь МЧС России не требовалась», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, на территории заброшенного аэродрома в Керчи остаются 54 фуры, для их водителей развернут отдельный пункт обогрева. В ведомстве также уточнили, что непогода не повлияла на работу объектов энергетики и ЖКХ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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