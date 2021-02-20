В МЧС подвели итоги снежного коллапса в Крыму

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281 человек обратился за помощью в мобильные пункты обогрева на участке трассы от Феодосии до Керчи, еще 226 человек пришлось разместить в трех пунктах временного размещения в Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым по итогам работы за прошедшие сутки.

В данный момент, по информации ведомства, движение по всем автодорогам республики, включая сложные участки на Ангарском и Грушевском перевалах, осуществляется в штатном режиме, заторов нигде не наблюдается. Проезд на плато Ай-Петри по-прежнему закрыт для всех видов транспорта с обеих сторон.

«На проблемных участках трассы «Таврида» силами Главного управления извлечено из снежных заметов 307 автомобилей, в которых находились 509 граждан, в том числе один автобус с 19 пассажирами, из которых 11 - дети. На остальных автомобильных дорогах Республики Крым помощь МЧС России не требовалась», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на территории заброшенного аэродрома в Керчи остаются 54 фуры, для их водителей развернут отдельный пункт обогрева. В ведомстве также уточнили, что непогода не повлияла на работу объектов энергетики и ЖКХ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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